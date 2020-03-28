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В Петербурге скончался больной, заражённый коронавирусом

16:59
  • суббота
  • 28 марта 2020

Об этом сообщил губернатор города

В Санкт-Петербурге скончался пациент Боткинской больницы, у него был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
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"Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия", - сказал Беглов.

По официальным данным, в России четыре человека умерли от китайской инфекции. Один неподтверждённый пока случай зарегистрирован в Оренбурге. 57-летний житель Бузулука вернулся из Европы, почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Чуть позже он скончался в инфекционной больнице Оренбурга. У него был диагностирован COVID-19.

По состоянию на 28 марта в России общее число инфицированных коронавирусом достигло 1264 человека.

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