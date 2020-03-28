Россия полностью закрывает границы

Прекращаются все виды сообщения с зарубежными странами

С 30 марта Россия временно закрывает все границы, включая участок с Белоруссией. Прекращается автомобильное, железнодорожное, пешеходное, речное сообщение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Это решение принято на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом в стране. Сейчас этот диагноз подтверждён у 1264 человек.

Ранее Россия ограничила авиасообщение со всем миром. Летают только рейсы, на которых россиян доставляют на родину. Такие решения помогут в борьбе с распространением инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"