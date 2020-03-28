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Россия полностью закрывает границы

17:41
  • суббота
  • 28 марта 2020

Прекращаются все виды сообщения с зарубежными странами

С 30 марта Россия временно закрывает все границы, включая участок с Белоруссией. Прекращается автомобильное, железнодорожное, пешеходное, речное сообщение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Это решение принято на фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом в стране. Сейчас этот диагноз подтверждён у 1264 человек.

Ранее Россия ограничила авиасообщение со всем миром. Летают только рейсы, на которых россиян доставляют на родину. Такие решения помогут в борьбе с распространением инфекции.

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