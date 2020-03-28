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В Москве выросло число умерших от COVID-19

17:37
  • суббота
  • 28 марта 2020

Скончалась 69-летняя женщина

В Москве скончался пятый пациент от коронавируса. Это - 69-летняя женщина, у которой в анамнезе были хронические заболевания. Она страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом.
В Петербурге скончался больной, заражённый коронавирусом

В больницу женщина поступила с двухсторонней пневмонией. Врачи обследовали ей, назначили необходимое лечение в реанимации.  Спасти больную не удалось, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В связи с появившимися публикациями в СМИ в департаменте обратили внимание на то, что умершая - врач-эпидемиолог по профессии. Она работала преподавателем в вузе и с инфицированными китайским вирусом не контактировала.

Медики напоминают, что пожилым людям необходимо соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу без острой необходимости. При первых признаках недомогания нужно вызвать врача на дом.

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