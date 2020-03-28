Правительство утвердило список товаров первой необходимости

Их производители будут работать без выходных

В России утверждён перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Ими теперь можно торговать дистанционно.

Список опубликован на сайте правительства. В перечень, в частности, вошли детские товары, моющие средства и туалетные принадлежности, топливо и электрооборудование, сигареты.

Как говорится в постановлении правительства, список составлен для исполнения указа Владимира Путина о нерабочей неделе. Как известно, она не касается организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Производители таких товаров будут работать без выходных для того, чтобы не допустить дефицита в магазинах.

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