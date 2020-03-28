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В Петербурге поймали сбежавшего из-под карантина мужчину

20:02
  • суббота
  • 28 марта 2020

Против него возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге полицейские и врачи задержали сбежавшего из-под карантина мужчину. До объявления в розыск против нарушителя было возбуждено уголовное дело.
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Мужчина прятался в съёмной квартире на улице Покрышева в Приморском районе города. После задержания его отправили на карантин в пансионат "Заря", куда его поместили после возвращения из-за границы.

На видео, размещённом в Сети очевидцами задержания, видно, как одетые в защитные костюмы полицейские ведут мужчину к машине скорой помощи.

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