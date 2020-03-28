Власти Рязанской области обязали граждан сообщать о поездках в другие регионы

Все прибывшие должны уйти на карантин
Власти Рязанской области обязали граждан сообщать о посещении других регионов России. Такое решение принял губернатор Николай Любимов в свете борьбы с коронавирусом.
Журналисты позвонили на горячую линию по коронавирусу в Рязанской области и там им сообщили, что прибывшим из других регионов гражданам рекомендовано уйти на карантин.
В области зарегистрированы три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Диагноз подтверждён у семейной пары, вернувшейся из Франции. Всего в России COVID-19 выявлен у 1264 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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