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Российские военные доставили продукты жителям Алеппо

11:02
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

В наборах - всё самое необходимое

Российские военные в Сирии  доставили гуманитарную помощь на север провинции Алеппо. Всего - 350 продуктовых наборов, в каждом пакете - мука, сахар, крупа, сгущённое молоко и чай.

Кроме того, местным жителям привезли три тонны сирийских лепёшек, а также одеяла и тёплые вещи, сообщает "ТВ Центр".

Этот район серьёзно пострадал от боевиков. Сейчас в городе проживают около 22 тысяч человек. В основном - семьи военных, чьи близкие погибли, освобождая страну от террористов. Большинство находятся за чертой бедности.

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