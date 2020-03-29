Российские военные доставили продукты жителям Алеппо

В наборах - всё самое необходимое

Российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь на север провинции Алеппо. Всего - 350 продуктовых наборов, в каждом пакете - мука, сахар, крупа, сгущённое молоко и чай.

Кроме того, местным жителям привезли три тонны сирийских лепёшек, а также одеяла и тёплые вещи, сообщает "ТВ Центр".

Этот район серьёзно пострадал от боевиков. Сейчас в городе проживают около 22 тысяч человек. В основном - семьи военных, чьи близкие погибли, освобождая страну от террористов. Большинство находятся за чертой бедности.

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