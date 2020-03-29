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Более тысячи случаев коронавируса зафиксировано в Москве

10:59
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. "Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он на своём сайте.
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Собянин подвёл итоги первого дня самоизоляции из начавшейся выходной недели. Первые выводы делать ещё рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать, полагает мэр.

По его словам, в столице закрылись почти 15 тысяч кафе и ресторанов, более 40 тысяч  магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет. Собянин поблагодарил московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время.

Он также обратился к жителям города и сказал им спасибо за то, что они прислушались к рекомендациям властей и остались дома.

Напомним, что в Москве также закрыты все школы и другие учебные учреждения дополнительного образования. Власти рекомендуют людям оставаться дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости.

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