Более тысячи случаев коронавируса зафиксировано в Москве

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве зарегистрировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. "Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он на своём сайте.

Собянин подвёл итоги первого дня самоизоляции из начавшейся выходной недели. Первые выводы делать ещё рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать, полагает мэр.

По его словам, в столице закрылись почти 15 тысяч кафе и ресторанов, более 40 тысяч магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет. Собянин поблагодарил московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время.

Он также обратился к жителям города и сказал им спасибо за то, что они прислушались к рекомендациям властей и остались дома.

Напомним, что в Москве также закрыты все школы и другие учебные учреждения дополнительного образования. Власти рекомендуют людям оставаться дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости.

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