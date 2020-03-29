Россиянам посоветовали ходить в магазин в перчатках

Нужно усилить меры защиты
Россиянам посоветовали усилить меры защиты при посещении общественных мест. К примеру, в магазин врачи советуют ходить в перчатках.
Известный доктор Леонид Рошаль напомнил о мерах профилактики, которые позволят снизить вероятность заражения коронавирусом. Главное – соблюдать режим самоизоляции, но если нужно пойти в магазин или аптеку, то в этом случае нужно основательно защитить себя.
Рошаль советует носить маску и перчатки, держать дистанцию с другими людьми не менее полутора метров, не обниматься и не целоваться с родными и друзьями.
"Эти несложные правила следует соблюдать неукоснительно", - приводит слова известного врача РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"