Россиянам посоветовали ходить в магазин в перчатках

Нужно усилить меры защиты

Россиянам посоветовали усилить меры защиты при посещении общественных мест. К примеру, в магазин врачи советуют ходить в перчатках.

Известный доктор Леонид Рошаль напомнил о мерах профилактики, которые позволят снизить вероятность заражения коронавирусом. Главное – соблюдать режим самоизоляции, но если нужно пойти в магазин или аптеку, то в этом случае нужно основательно защитить себя.

Рошаль советует носить маску и перчатки, держать дистанцию с другими людьми не менее полутора метров, не обниматься и не целоваться с родными и друзьями.

"Эти несложные правила следует соблюдать неукоснительно", - приводит слова известного врача РИА Новости.

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