Сделан прогноз по распространению коронавируса в России

Пик заболеваемости придётся на майские праздники

Специалисты делают разные прогнозы о распространении коронавируса в России. Кто-то говорит, что нас ждёт китайский сценарий с быстрой победой над инфекцией, другие предрекают развитие по итальянскому пути.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн полагает, что пик заболеваемости COVID-19 будет примерно через месяц, то есть, на майские праздники.

"В России пандемия идёт медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьёзно, а сейчас там значительная катастрофа", - отметил специалист в интервью НСН.

Он высоко оценил принимаемые властями меры. Они помогут остановить темпы распространения коронавируса. Карантин Альштейн назвал неприятной вещью, но именно он приостановит распространение инфекции. "Полностью остановить её, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся", - считает эксперт.

По состоянию на 29 марта в России зарегистрировано 1534 заболевших COVID-19. За сутки прирост составил 270 человек.

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