Какие меры действуют в России для борьбы с коронавирусом

Граждан просят оставаться дома

Россия принимает беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Вслед за закрытием международного авиа- и железнодорожного сообщения, с 30 марта ограничены въезд и выезд из страны через все погранпункты. Исключения составляют дипломаты, члены экипажей судов, железнодорожные бригады и водители международных грузовых рейсов, а также россияне, выезжающие за рубеж по уважительной причине.

Региональные власти на своё усмотрение вводят локальные ограничения. Так в Чеченскую республику можно въехать только её жителям по прописке. Такая же мера введена в городах Апатиты и Кировск в Мурманской области.

Сами мурманчане выкладывают в сеть видео заснеженных городов и оставляют подписи: "Сидим на карантине, и совсем никуда не хочется". По домам в ближайшую неделю лучше оставаться всем. Вне зависимости от погоды. Да и что делать на улицах? Закрыты торговые центры, общепит, кинотеатры и фитнес-клубы. Никаких массовых мероприятий. В Москве об этом напоминает даже бегущая строка на Останкинской телебашне. Ярко и видно издалека.

Тех, кто в свободное время поспешил организовать себе отпуск, постигло разочарование. Курортные зоны закрыты, гостиницы не принимают постояльцев. Итоги первого нерабочего дня в Москве подвел мэр Сергей Собянин.

"Механизм социального дистанцирования начал работать. В Москве закрылись почти 15 тысяч предприятий общественного питания и более 40 тысяч магазинов. Благодарю московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время. Большинство москвичей также прислушались к рекомендациям властей и остались дома, за что им огромное спасибо".

С 30 марта по 12 апреля продолжатся каникулы у московских школьников. Дистанционного обучения не будет, также как и домашних заданий. В детских садах организуют дежурные группы численностью до 12 человек. В них примут дошкольников, чьи родители работают на следующей неделе. Такие же группы откроют в школах для учащихся с первого по четвёртый класс. Учителя будут проводить развивающие занятия и консультации по предметам.

Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения коронавируса с помощью противомалярийного препарата. По словам медиков, средство справится и с тяжелыми формами инфекции. Теперь дело за Минздравом, который должен официально включить лекарство в методические рекомендации.

Самое популярное домашнее время препровождения - спорт. Оказывается, нехитрые упражнения можно делать и без специальных тренажеров. Приверженцы здорового образа жизни проводят онлайн тренировки и даже домашние чемпионаты, хвастаясь результатами. Самое время присоединиться!

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"