Младенец умер в США от коронавируса

Это первая смерть пациента до года

В США от коронавируса скончался младенец, об этом сообщили власти штата Иллинойс. Ребёнку не исполнилось и года. Ранее ни одной смерти среди детей такого возраста зафиксировано не было. Ещё две недели назад Штаты не воспринимали угрозу всерьёз, а сегодня страна - лидер по числу заражённых: их уже 124 тысячи.

Вводить карантин Дональд Трамп отказывается. Как результат - болезнь распространяется в США вдвое быстрее, чем в мире в целом. Кроме того, каждые 17 минут в Штатах фиксируют смерть от коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

По количеству летальных исходов лидирует по-прежнему Италия - уже 10 тысяч умерших. В эпицентре эпидемии - Ломбардии - работают российские военные медики. Накануне, 28 марта они провели дезинфекцию в пансионатах для пожилых пациентов.

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