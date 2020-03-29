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Петербург на самоизоляции: чем занимаются жители города

12:40
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Большинство петербуржцев прислушалось к просьбе властей

В Санкт-Петербурге возбуждено первое в России уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом. 32-летний житель города вернулся из Швейцарии и должен был провести две недели на карантине в пансионате, но сбежал оттуда. Нарушителя задержали.

А вот как сознательные петербуржцы проводят нерабочую неделю, соблюдая рекомендованную дистанцию, расскажет корреспондент "ТВ Центра" в регионе Анна Морозова (смотрите видео).

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