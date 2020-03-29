Поле с камышом в Ростове-на-Дону тушили 12 часов

Погиб один пожарный

В Ростове-на-Дону во время ликвидации крупного пожара погиб спасатель. Накануне, 28 марта на левом берегу Дона загорелся сухой камыш. Огонь охватил почти 25 гектаров.

Возгоранию присвоили максимальный уровень сложности, для его полной ликвидации потребовалось 12 часов.

Были задействованы более двухсот сотрудников МЧС и 50 единиц техники, в том числе, вертолёты и пожарный поезд. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.

Следствие проводит проверку, сообщает "ТВ Центр".

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