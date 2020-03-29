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Поле с камышом в Ростове-на-Дону тушили 12 часов

13:24
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Погиб один пожарный

В Ростове-на-Дону во время ликвидации крупного пожара погиб спасатель. Накануне, 28 марта на левом берегу Дона загорелся сухой камыш. Огонь охватил почти 25 гектаров.
25 гектаров камыша горят в Ростове-на-Дону: есть жертвы (видео)

Возгоранию присвоили максимальный уровень сложности, для его полной ликвидации потребовалось 12 часов.

Были задействованы более двухсот сотрудников МЧС и 50 единиц техники, в том числе,  вертолёты и пожарный поезд. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.

Следствие проводит проверку, сообщает "ТВ Центр".

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