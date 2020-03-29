Москва присоединилась к акции "Час Земли"

Погасла подсветка Кремля

Десятки стран мира и миллионы людей присоединились к масштабной экологической акции “Час Земли”. На целых 60 минут погасла подсветка всемирно известных зданий и достопримечательностей. В Берлине по традиции отключили огни Бранденбургских ворот, в Австралии - бухты Сидней-Харбор.

Наша страна приняла участие в акции уже в 12 раз. В столице выключили внешнее освещение по всему периметру Московского Кремля. Огни погасли на зданиях Дома правительства и ГУМа, сообщает "ТВ Центр".

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