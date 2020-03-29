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По всей России полицейские отправляют по домам нарушителей карантина

12:21
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Люди игнорируют просьбы и требования властей

Опасность заражения коронавирусом до сих не все воспринимают всерьёз, несмотря на пугающие масштабы распространения болезни. А есть и те, кто осознанно нарушает важные рекомендации врачей, рискуя собственным здоровьем и жизнями близких людей.
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В эту субботу, 29 марта в столичных парках, открытых для посещения, не нашлось свободных навесов с мангалами. В ход пошли жаровни, купленные в магазинах. 

Массовый субботний пикник уже окрестили пиром во время коронавируса. Разморенные тёплым мартовским солнцем и алкоголем отдыхающие, словно наперекор призывам врачей и здравому смыслу, нарушали рекомендации – остаться дома или хотя бы дистанцироваться на метр от любого человека.

Антикарантинный флешмоб подхватили и во Владивостоке. Немало желающих, в том числе пожилого возраста, подышать на Амурский залив морским воздухом и прогуляться по берегу с детьми. На опасность инфицирования предпочли просто закрыть глаза.

В Рязани и Уфе, несмотря на постановление местных властей о временном закрытии всех развлекательных заведений, распахнули двери ночные клубы. Публику вынуждены были отправлять по домам полицейские. Теперь недобросовестных владельцев танцпола ждут штрафы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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