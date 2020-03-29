Собянин анонсировал жёсткие меры контроля за больными коронавирусом

Им нельзя выходить из дома

Сергей Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением карантина лечащими коронавирус на дому. Ранее департамент здравоохранения Москвы разрешил такое лечение в случае лёгкого течения болезни.

"Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жёсткое, мы включим для этого все технические и организационные средства, которые имеются у города", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Москва подключила все возможные технические средства для контроля за лицами, находящимися на карантине. Мэр также сообщил, что при необходимости город сможет в полтора-два раза увеличить число волонтёров и социальных работников, которые помогают пожилым людям соблюдать режим самоизоляции.

Ранее московский мэр сообщил, что в городе уже более тысячи выявленных граждан с диагнозом "коронавирус". Всего в России зарегистрировано 1534 заболевших.

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