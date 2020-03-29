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Собянин анонсировал жёсткие меры контроля за больными коронавирусом

18:52
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Им нельзя выходить из дома

Сергей Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением карантина лечащими коронавирус на дому. Ранее департамент здравоохранения Москвы разрешил такое лечение в случае лёгкого течения болезни.
Среди заражённых коронавирусом в Москве много молодёжи

"Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жёсткое, мы включим для этого все технические и организационные средства, которые имеются у города", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Москва подключила все возможные технические средства для контроля за лицами, находящимися на карантине. Мэр также сообщил, что при необходимости город сможет в полтора-два раза увеличить число волонтёров и социальных работников, которые помогают пожилым людям соблюдать  режим самоизоляции.

Ранее московский мэр сообщил, что в городе уже более тысячи выявленных граждан с диагнозом "коронавирус". Всего в России зарегистрировано 1534 заболевших.

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