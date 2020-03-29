Собянин напомнил о необходимости соблюдения безопасной дистанции

Мэр подвёл итоги первого дня самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первом из девяти дней, на которые введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

"Суббота, 28 марта 2020 года, первый из девяти дней, который большинство москвичей должны провести дома. Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать. В Москве закрылись 14,9 тысячи предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили всего несколько сотен точек, которые были открыты, ссылаясь на то, что не попадают под запрет. Благодарю московский бизнес за дисциплину и ответственность в это сложное время", - написал Сергей Собянин.

Он отметил, что большинство москвичей также прислушались к рекомендациям властей и остались дома.

"Стремительное сокращение объемов перевозок в московском транспорте говорит само за себя. По сравнению с "обычной" субботой количество пассажиров метро сократилось в три раза, наземного транспорта – вдвое", - отметил мэр.

Так, в городские парки пришли всего 52 тысячи человек. И это ничтожно мало по сравнению с "обычной" весенней субботой.

"В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция – 1,5-2 метра друг от друга. И, конечно, самое важное сейчас – соблюдение домашнего режима пожилыми людьми. По данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома. Но около 20% москвичей в возрасте 65+ совершили большие поездки. Дорогие мои, вы – в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего, для самих себя", - подчеркнул Сергей Собянин.

Он добавил, что ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто.

"Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами. Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине – соблюдайте безопасную дистанцию. Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию. От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может и жизнь ваша и ваших близких", - резюмировал мэр.

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