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Ещё 270 инфицированных COVID-19 выявлены в России

11:08
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Всего в стране 1534 заражённых

По состоянию на 29 марта в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. Болезнь распространилась в 65 регионах. За сутки прирост составил 270 человек. За весь период в России зафиксировано восемь летальных случаев от новой китайской инфекции, выздоровело 64 человека.
Более тысячи случаев коронавируса зафиксировано в Москве

Больше всего больных за истекшие сутки зарегистрировано в Москве – 197 человек. Как сообщил на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин, в городе уже более тысячи заболевших.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - написал он на своём сайте.

Мэр констатировал, что механизм социального дистанцирования в городе начал работать. В столице закрылись почти 15 тысяч кафе и ресторанов, более 40 тысяч  магазинов. Собянин поблагодарил московский бизнес и всех жителей столицы за дисциплину и ответственность в это сложное время.

В свою очередь, оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что среди новых заболевших в Москве есть 13 детей.

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