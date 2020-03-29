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Путин дал важные поручения по финансовой защите россиян

12:05
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Это связано с пандемией коронавируса

В связи с распространением коронавируса Владимир Путин дал ряд поручений правительству и руководителям регионов. Перечень опубликован  на сайте Кремля.
Песков рассказал, как изменилась жизнь Путина из-за коронавируса

Дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, будут поступать уже с 1 апреля. С 1 июня предусмотрено выделение средств на поддержку семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Будет организован постоянный мониторинг экономической ситуации и подготовлен план по кредитованию предприятий, сообщает "ТВ Центр".

Также Госдуме и кабмину президент рекомендовал до 17 апреля упростить процедуру банкротства граждан.

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