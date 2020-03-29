Верующих призвали молиться дома

С обращением к россиянам выступил патриарх

Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса и молиться дома. Угрозу пандемии он назвал очень большой.

Церковь призывает людей строго исполнять предписания санитарных властей России. "Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить", - сказал патриарх.

На этой неделе Папа Римский тоже обратился к верующим. Он вышел на абсолютно пустую площадь в Ватикане и помолился об окончании пандемии коронавируса.

"Тьма сгустилась над нашими площадями, улицами и городами, она овладела нашей жизнью, наполнив все оглушительной тишиной и горестной пустотой, парализующей всё, что она встречает на своем пути", - сказал Франциск.

В мире насчитывается почти 700 тысяч инфицированных COVID-19. В России зарегистрировано 1534 заболевших, из них подавляющее большинство находятся в Москве.

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