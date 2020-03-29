В Китае отчитались о победе над коронавирусом

Болезнь победили за три месяца

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране. Для победы над COVID-19 потребовалось три месяца.

Представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что распространение коронавируса в стране практически остановилось, передает агентство Xinhua.

По состоянию на конец марта подтверждённых случаев заболевания в Китае насчитывается менее трёх тысяч, но ещё не решена проблема с заражёнными гражданами, прибывающими из-за рубежа. Власти утверждают, что риск возникновения новой вспышки коронавируса достаточно высок.

На Земле зарегистрировано свыше 678 тысяч случаев заболевания, умерли более 31 тысячи человек. В России 1534 заболевших, из них более тысячи – в Москве.

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