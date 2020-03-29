Как коронавирус влияет на бизнес

Государство поможет предпринимателям

Всеобщая самоизоляция не может не повлиять на бизнес. На профильных форумах и в деловой прессе всё больше сообщений о миллиардных убытках и угрозе разорения.

Под ударом - туризм и авиаперевозки, индустрия развлечений и фитнес. Отельеры и рестораторы рискуют потерять всё. И это далеко не полный список.

Что делать, когда экономика "на паузе" и как власти собираются помогать предпринимателям. Смотрите репортаж Виктора Прокушева.

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