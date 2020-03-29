Американский след коронавируса: у Москвы есть вопросы к Вашингтону

В МИДе прокомментировали сообщения в прессе

В российском МИДе прокомментировали появляющиеся сообщения об американском следе в возникновении коронавируса. На Смоленской площади такой информацией не располагают, но заявили, что имеют вопросы к США по этой теме.

"Чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике, о том, где появился первый заболевший, требуется провести большую научную работу", - сказал ТАСС источник в дипломатическом ведомстве.

Что касается "американского следа" в возникновении COVID-19, то мы такими сведениями на сегодня не располагаем. Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ. Иначе говоря, вопросы к США действительно есть.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в Китае. Затем заболевание начали диагностировать в других странах мира. По состоянию на 29 марта, всего в мире зарегистрировано почти 700 тысяч инфицированных, в России заболевших 1534 человека.

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