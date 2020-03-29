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Родителей попросили не выпускать детей из дома

18:31
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Им не стоит играть даже не детских площадках

Роспотребнадзор обратился к родителям с просьбой не пускать детей на улицу. В ведомстве рекомендуют ограничить контакты детей с другими людьми, а также уделить повышенное внимание дезинфекции помещений и вещей.
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В квартире нужно обязательно проводить частые проветривания, влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Продукты из магазина нужно тоже дезинфицировать – мыть или протирать упаковку.

В ближайшие дни желательно не ходить в общественные места, не следует посещать детские площадки и парки. Гулять с детьми можно на собственных  дачных участках.

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