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Среди заражённых коронавирусом в Москве много молодёжи

16:52
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Врачи призвали москвичей не выходить на улицу

Среди заболевших коронавирусом москвичей много молодёжи. Почти 40% пациентов на аппаратах искусственной вентиляции лёгких моложе 40 лет. Столичные врачи говорят, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых.
Сделан прогноз по распространению коронавируса в России

По состоянию на 29 марта в Москве инфицированы коронавирусом 1014 человек. Среди всех заболевших 46% - люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте – молодёжь 18-34 лет. Ещё 15% - пожилые пациенты. Наконец, чуть более 5% - дети; они переносят болезнь в лёгкой форме или вообще без симптомов.

Столичные медики просят горожан провести ближайшие дни дома. Особое обращение прозвучало в адрес родителей – их просят не пускать детей на улицу.

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