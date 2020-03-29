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Умер экс-глава Мосгоризбиркома Горбунов

15:39
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Ему было 66 лет

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер на 67-м году жизни. Об этом написал у себя в Twitter мэр Сергей Собянин.

"В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким", - написал мэр.

Горбунов впервые начал заниматься организацией и проведением выборов с конца 1970-х годов в качестве члена различных избирательных комиссий. Позже занимался выборами от общественных организаций на первый съезд народных депутатов СССР. Работал в Мосгоризбиркоме с 1993 года.

17 марта Горбунов сообщил ТАСС, что уходит со своей должности по состоянию здоровья. 19 марта члены Московской городской избирательной комиссии провели тайные выборы, новым главой комиссии стал Юрий Ермолов. Он раньше был заместителем Горбунова.

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Валентин Горбунов
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