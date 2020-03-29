Москвичей призывают не выходить из дома по громкой связи

На улицах появились машины с громкоговорителями

По улицам Москвы ездят автомобили с громкоговорителями, из которых звучат призывы к гражданам не покидать дома. Власти пытаются убедить жителей города уйти из парков и скверов, а также призывают соблюдать карантинный режим из-за коронавируса.

Один из мобильных пунктов предупреждения установлен около парка Кузьминки. "Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра", - вещает голос по громкой связи.

В Москве выявлены 1534 человека, заразившихся коронавирусом. Среди заболевших много молодёжи. Власти призывают москвичей не выходить из дома в начавшуюся выходную неделю.

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