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Москвичей призывают не выходить из дома по громкой связи

17:54
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

На улицах появились машины с громкоговорителями

По улицам Москвы ездят автомобили с громкоговорителями, из которых звучат призывы к гражданам не покидать дома. Власти пытаются убедить жителей города уйти из парков и скверов, а также призывают соблюдать карантинный режим из-за коронавируса.
Среди заражённых коронавирусом в Москве много молодёжи

Один из мобильных пунктов предупреждения установлен около парка Кузьминки. "Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра", - вещает голос по громкой связи.

В Москве выявлены 1534 человека, заразившихся коронавирусом. Среди заболевших много молодёжи. Власти призывают москвичей не выходить из дома в начавшуюся выходную неделю.

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