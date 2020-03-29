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Московское метро переименовало станции из-за коронавируса

19:49
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Пожилых людей просят оставаться дома

Руководство Московского метро просит пожилых людей оставаться дома. Для этого в подземке временно переименовали две станции.
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"Домодевская" стала "ДомаДедовской", а "Бабушкинская" - "ДомаБабушкинской". Так метрополитен напоминает пожилым москвичам  оставаться дома, чтобы сберечь своё здоровье.

Ранее на московских улицах появились машины с громкоговорителями, из которых раздаются призывы не покидать свои дома в связи с опасностью заражения коронавирусом.

В Москве новым китайским вирусом заразились 1014 человек, среди них много молодых людей.

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Пассажир у входа на станцию метро со стикером на дверях "ДомаБабушкинская"
Пассажир у входа на станцию метро со стикером на дверях "ДомаБабушкинская"
Пассажир у входа на станцию метро со стикером на дверях "ДомаДедовская"
Пассажир у входа на станцию метро со стикером на дверях "ДомаДедовская"
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