Московское метро переименовало станции из-за коронавируса

Пожилых людей просят оставаться дома
Руководство Московского метро просит пожилых людей оставаться дома. Для этого в подземке временно переименовали две станции.
"Домодевская" стала "ДомаДедовской", а "Бабушкинская" - "ДомаБабушкинской". Так метрополитен напоминает пожилым москвичам оставаться дома, чтобы сберечь своё здоровье.
Ранее на московских улицах появились машины с громкоговорителями, из которых раздаются призывы не покидать свои дома в связи с опасностью заражения коронавирусом.
В Москве новым китайским вирусом заразились 1014 человек, среди них много молодых людей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: