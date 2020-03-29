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Умер писатель Юрий Бондарев

18:16
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Ему было 96 лет

В Москве умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщила его жена.

Бондареву было 96 лет. Среди самых известных его произведений – "Берег", "Горячий снег", "Батальоны просят огня", "Тишина"

Летом 1941 года Бондарев участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском. Летом 1942 года, после окончания 10 класса, учился в пехотном училище, курсантом принимал участие в Сталинградской битве. Был ранен, а после лечения служил командиром орудия в составе 89-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева.

Среди наград Юрия Бондарева - два Ордена Ленина и Орден Октябрьской революции.

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