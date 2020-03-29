Человек Трампа напророчил 200 тысяч жертв коронавируса в США

Заразятся миллионы, считает эксперт

Один из членов группы Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса, директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что в Штатах умрут от 100 до 200 тысяч человек. По мнению врача, заразятся вирусом миллионы.

"Но я думаю, что не стоит строить прогнозы, особенно когда мы говорим о такой постоянно меняющейся величине", - отметил Фаучи в интервью CNN.

По последним данным, в США зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более двух тысяч человек.

В России число инфицированных коронавирусом составляет 1534 человека. Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве – 1014 больных. Среди них много молодёжи.

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