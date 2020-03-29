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В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

19:56
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Он будет действовать с 30 марта

C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
Собянин анонсировал жёсткие меры контроля за больными коронавирусом

Он отметил, что принятые президентом и правительством меры по борьбе с коронавирусом дали огромный эффект, но этого недостаточно. Не все москвичи услышали призыв оставаться дома.

Поэтому с 30 марта  домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выгула собак, необходимости выбросить мусор.

Собянин также написал, что в ближайшие дни выходить из дома можно будет только при наличии специального пропуска. Перед этим власти проведут технические и организационные мероприятия. Мэр отдельно подчеркнул, что закрывать въезд и выезд из города власти не будут. Мэр особо отметил, что в дальнейшем московские власти постепенно, но неуклонно будут ужесточать необходимый в этой ситуации контроль. 

Сергей Собянин также указал москвичам на правила поведения в общественных местах. Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее полутора метров.

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