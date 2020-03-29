Потерявшим работу в Москве выплатят по 19500 рублей

Такое решение принял Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплате региональной компенсационной выплате. Общий размер пособия по безработице (стипендии) составит 19 500 рублей в месяц.

Это станет одной из мер на фоне борьбы с коронавирусом, о которых вечером 29 марта Собянин сообщил на своём официальном сайте.

"Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки". – отметил Собянин.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

Собянин также сообщил, что с 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех граждан. Покидать квартиру можно будет только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выгула собак, необходимости выбросить мусор. Такой же режим будет действовать в Подмосковье.

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