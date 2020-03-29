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В Подмосковье вслед за Москвой введен режим всеобщей изоляции

20:44
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Все жители региона должны оставаться дома

Подмосковье вслед за Москвой вводит дополнительные ограничительные меры. С 30 марта для всех жителей региона вводится обязательный режим самоизоляции.
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

С понедельника граждане могут покидать дома только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных. При этом гулять с собаками разрешено только в радиусе 100 метров от жилища.

Находясь на улице, транспорте или общественных местах, которые не прекратили работу, граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение сделано для такси. Всем организациям и предприятиям предписано нанести соответствующую разметку 

Кроме того, жители области с подтвержденным коронавирусом будут выдавать противовирусные препараты бесплатно. Безработным с 1 апреля начнут выплачивать региональную компенсацию. Общая сумма всех выплат составит 15 тысяч рублей.

Ранее режим всеобщей изоляции был введен в Москве. Он начинает действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Власти отдельно подчеркнули, что новые меры не ограничивают права людей на въезд в Москву или выезд из нее.

 

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