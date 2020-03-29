Москвичам с коронавирусом выдадут лекарства бесплатно

Речь идет о тех, кто лечится дома

Москвичи с легкой формой коронавирусной инфекции, которые проходят лечение на дому, будут получать антивирусные препараты бесплатно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Доставлять бесплатные лекарства будут скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Кроме того, бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, написал Собянин.

В воскресенье Сергей Собянин сообщил о введении в Москве всеобщей самоизоляции. Режим начинает действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Власти отдельно подчеркнули, что новые меры не ограничивают права людей на въезд в Москву или выезд из нее.

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