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Москвичам с коронавирусом выдадут лекарства бесплатно

21:02
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Речь идет о тех, кто лечится дома

Москвичи с легкой формой коронавирусной инфекции, которые проходят лечение на дому, будут получать антивирусные препараты бесплатно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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Доставлять бесплатные лекарства будут скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.

Кроме того, бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, написал Собянин.

В воскресенье Сергей Собянин сообщил о введении в Москве всеобщей самоизоляции. Режим начинает действовать 30 марта. Всеобщая самоизоляция распространяется на всех жителей столицы и области вне зависимости от возраста. Власти отдельно подчеркнули, что новые меры не ограничивают права людей на въезд в Москву или выезд из нее.

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