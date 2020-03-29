Оперштаб: Транспорт в Москве будет передвигаться без ограничений

Разъяснены положения указа Сергея Собянина

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разъяснил положения указа мэра Сергея Собянина о новых ограничительных мерах в столице. Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено, сообщили в штабе.

Спецпропуска их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы, до его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются.

На своём официальном сайте Собянин обратился к москвичам и сообщил, что с 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех граждан. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выгула собак, необходимости выбросить мусор. Такой же режим будет действовать в Подмосковье.

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