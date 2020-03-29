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Оперштаб: Транспорт в Москве будет передвигаться без ограничений

20:57
  • воскресенье
  • 29 марта 2020

Разъяснены положения указа Сергея Собянина

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разъяснил положения указа мэра Сергея Собянина о новых ограничительных мерах в столице. Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено, сообщили в штабе.
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции

Спецпропуска их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы, до его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются.

На своём официальном сайте Собянин обратился к москвичам и сообщил, что с 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех граждан. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в магазин или аптеку, выгула собак, необходимости выбросить мусор. Такой же режим будет действовать в Подмосковье.

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