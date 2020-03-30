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Всеобщая самоизоляция в Москве: кто сможет выходить из дома

08:18
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Можно ли выгуливать собаку и ходить в магазин?

30 марта в России начинается нерабочая неделя. А власти Москвы и области с этого понедельника вводят режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста. Соответствующие указы подписали Сергей Собянин и Андрей Воробьев.
Москвичам с коронавирусом выдадут лекарства бесплатно

Исключение составляют обращения за экстренной медицинской помощью, поездки на работу в случае необходимости, совершение покупок в ближайшем магазине или аптеке. Допускается также вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии от дома не более 100 метров, передает "ТВ Центр".

Домашний режим не ограничивает передвижение по городу на автомобилях, граждане могут свободно въезжать в Москву и покидать ее.

В ближайшую неделю в столице будет развернута умная система контроля соблюдения режима самоизоляции. Медикам и другим специалистам, борющимся с инфекцией, будут выдавать противовирусные препараты бесплатно. Также их будут получать и граждане с подтвержденным диагнозом COVID-19. Людям, страдающим легкой формой болезни, доставку медикаментов на дом обеспечат бригады скорой помощи и волонтеры.

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