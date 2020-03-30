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Россия закрыла свои границы

08:35
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Такая мера временная, она связана с коронавирусом

30 марта Россия ограничивает въезд и выезд из страны через все погранпункты. Временные меры по борьбе с коронавирусом касаются автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктов пропуска, а также сухопутного участка российско-белорусской государственной границы, передает "ТВ Центр".
Сделан прогноз по распространению коронавируса в России

Исключения сделали для дипломатов, экипажей судов, железнодорожных бригад и водителей международных грузовых рейсов. А также граждан нашей страны, выезжающих за рубеж по уважительной причине.

В России за сутки отмечено 270 новых случаев коронавируса. 197 зараженных зарегистрированы в Москве и 27 в Подмосковье. Общее число заболевших - 1534. В воскресенье в стране умерли от инфекции 5 человек - количество смертей достигло 9. Выздоровели 64 человека.

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