Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Он призвал соблюдать самоизоляцию

К сознательности российских граждан призвал заместитель Совбеза. Как отметил Дмитрий Медведев, обстановка с эпидемией коронавируса крайне серьезна. И только вместе мы можем выйти из этой ситуации победителями, передает "Газета.Ru".

"Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит,— это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации. Но сейчас особенно важно не поддаваться панике. Принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Российские медики достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам. Хочу их отдельно за это поблагодарить. И благодаря этому удается сдерживать быстрое распространение болезни. Тем не менее, мы должны быть готовы к разным сценариям развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков", - отметил Медведев.

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