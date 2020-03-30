Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Италии

В понедельник работа продолжится

Самая тяжёлая ситуация с коронавирусом по-прежнему в Италии. Общее число жертв болезни в стране достигло 10 779 человек.

В эпицентре эпидемии - Ломбардии - работают российские военные медики. Они совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию в трех пансионатах для пожилых пациентов, пишут "Известия". Всего обработано более 12 тысяч квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги. На понедельник запланирована обработка еще нескольких объектов.

Российские военные прибыли в эту страну для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

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