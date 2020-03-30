В России созданы три препарата против коронавируса

В работе участвовали специалисты РАН

Российские ученые при участии специалистов Российской академии наук создали три препарата, которые могут быть применены в борьбе с коронавирусом COVID-19. Два из них еще проходят испытания, один уже проверен на людях, сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

Противовирусный препарат триазавирин был создан несколько лет назад уральскими учеными. Сейчас разработана новая, ингаляционная форма лекарства – которая, по слова Чехонина, более эффективна для лечения респираторной вирусной инфекции. Разработка очень заинтересовала китайских экспертов. Лекарство готово для передачи на испытания в специализированных учреждениях.

Эффективную схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир разработали Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского. Чехонин напомнил, что препарат был создан вЯпонии для лечения инфекций, вызванных так называемых РНК-вирусами, к которым относится и нынешний COVID-19. Произведенный в России препарат также готов для передачи на испытания.

Лекарство фортепрен было создано в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии. Его разработали на основе лекарства фоспренил, которое применяют для лечения коронавирусных инфекций у животных. Препарат прошел все стадии клинических испытаний и находится на стадии регистрации, приводит слова Чехонина РИА Новости.

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