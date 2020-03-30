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Для борьбы с коронавирусом в Москве начали использовать "умные очки"

08:21
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Они спасают врачей от заражения

В трех столичных больницах начали использовать "умные очки", которые позволяют врачам осматривать пациентов и собирать консилиум в удаленном режиме. 
Москвичам с коронавирусом выдадут лекарства бесплатно

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что "умные очки" снижают риск заражения специалистов и экономят их время. Чтобы попасть к больному, врачу можно просто воспользоваться высокотехнологичным устройством.   

"И создается возможность проведения консилиумов. Мы собираемся в одной виртуальной комнате, где доктора из очага показывают то, что мы хотим увидеть у пациента", - цитирует Проценко РИА Новости

"Умные очки" уже начали использовать в больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и в 40-й больнице в Коммунарке. Скоро их установят во все медицинские центры с одобрения оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом. "Чрезвычайно актуально во время эпидемии", - сказал Денис Проценко.

По последним данным, 1014 человек заболели COVID-19 в Москве. 28 граждан выздоровели, шесть скончались. 

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