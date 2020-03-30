В больнице в Коммунарке за сутки скончались два человека

Скончавшимся пациентам было 69 и 80 лет

В инфекционной больнице в Коммунарке скончались два пациента. Об этом сообщил главврач медцентра Денис Проценко в своем фейсбуке. Пациентам было 69 и 80 лет.

По словам Проценко, у 80-летнего пациента была диагностирована пневмония. Кроме того, он страдал хронической сердечной недостаточностью и гематурией. Четверо суток он провел на искусственной вентиляции легких. Анализ на коронавирус у пациента был отрицательный.

У второго пациента также была диагностирована пневмония и сахарный диабет. К аппарату ИВЛ он был подключен трое суток. Коронавирус у него не подтвержден.

На данный момент на лечении в Коммунарке находятся 348 человек, сообщил Проценко. Из них с диагнозом пневмония - 175, с COVID-19 — 193 (78 подтверждённых, 115 вероятных).

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