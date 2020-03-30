"Прогноз весьма благоприятный": врач оценил агрессивность коронавируса

Он предсказал, когда пандемия пойдет на спад
Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов выразил мнение, что коронавирус становится менее агрессивным.
"Я считаю, прогноз весьма благоприятный", - заявил Шумилов. По его мнению, в апреле пандемия коронавируса может пойти на спад.
Специалист рассказал, как людей с коронавирусом принимают в больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова. Автомобиль скорой помощи заезжает в бокс, после чего пациент через шлюз попадает в приемное отделение и на обследование. Машину, на которой его привезли, дезинфицируют.
"Все анализы делаются на месте, диагностические тест-системы в наличии. Все пациенты, которые поступают в больницу, проходят обследование на базе нашей лаборатории", - цитирует Владимира Шумилова РИА Новости.
Он уточнил, что процесс определения коронавируса (от забора биоматериала до подтверждения диагноза) занимает около шести часов.
По последним данным, 1014 человек заболели COVID-19 в Москве. 28 граждан выздоровели, шесть скончались.
Свыше 723 тысяч человек по всему миру подхватили новую инфекцию. 33 тысячи человек умерли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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