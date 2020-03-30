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"Прогноз весьма благоприятный": врач оценил агрессивность коронавируса

08:42
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Он предсказал, когда пандемия пойдет на спад

Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов выразил мнение, что коронавирус становится менее агрессивным. 
В России созданы три препарата против коронавируса

"Я считаю, прогноз весьма благоприятный", - заявил Шумилов. По его мнению, в апреле пандемия коронавируса может пойти на спад. 

Специалист рассказал, как людей с коронавирусом принимают в больнице № 67 имени Л.А. Ворохобова. Автомобиль скорой помощи заезжает в бокс, после чего пациент через шлюз попадает в приемное отделение и на обследование. Машину, на которой его привезли, дезинфицируют.

"Все анализы делаются на месте, диагностические тест-системы в наличии. Все пациенты, которые поступают в больницу, проходят обследование на базе нашей лаборатории", - цитирует Владимира Шумилова РИА Новости

Он уточнил, что процесс определения коронавируса (от забора биоматериала до подтверждения диагноза) занимает около шести часов.  

По последним данным, 1014 человек заболели COVID-19 в Москве. 28 граждан выздоровели, шесть скончались. 

Свыше 723 тысяч человек по всему миру подхватили новую инфекцию. 33 тысячи человек умерли.  

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