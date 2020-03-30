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Смерть 200 тысяч американцев от коронавируса Трамп назвал "хорошим результатом"

08:58
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Пик смертности в США ожидается в течение двух недель

Коронавирус в США мог бы погубить свыше 2 миллионов человек, если бы американское правительство ничего не делало для предотвращения распространения COVID-19. Так что смерть 100-200 тысяч американцев в такой ситуации – хороший результат, считает Дональд Трамп.
Человек Трампа напророчил 200 тысяч жертв коронавируса в США

"Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали", - сказал американский президент.

Трамп сообщил, что пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель. Восстанавливаться страна, по прогнозам президента, начнет с 1 июня.

США сейчас лидируют по числу заболевших: в стране выявлено около 140 тысяч зараженных. Почти 2,5 тысячи пациентов скончались, напоминает РИА Новости.

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