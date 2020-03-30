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Россияне начали активно скупать лекарства

09:09
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Выручка аптек выросла на 20%

Выручка российских аптек выросла сразу на 20% по сравнению с прошлым годом. Россияне активно скупали не только препараты от ОРВИ, но и лекарства для лечения других заболеваний.

В феврале объем коммерческого рынка лекарственных препаратов составил почти 101 миллиард рублей, пишет газета "Известия". Граждане страны купили на 20% больше лекарств для лечения заболеваний респираторной системы, сердечно-сосудистых препаратов — на 25,8%, средств от расстройств пищеварения — на 21,7%, лекарств от болезней нервной системы — на 16,8%.

Такие изменения покупательской активности эксперты объясняют сезонным фактором и попытками россиян защититься от коронавируса. Кроме того, многие не уверены, что смогут в будущем выйти в аптеку из-за введения более жестких мер для противодействия распространению коронавируса.

В марте рост выручки аптек может составить 30%. Однако затем резкий спрос может смениться таким же резким спадом, так как россияне запаслись лекарствами впрок и теперь долго не будут в них нуждаться.

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