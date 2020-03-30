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Принц Гарри и Меган Маркл ответили на выпад Трампа по поводу денег на охрану

09:19
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Сассексов не очень радушно встретили в США

Принц Гарри и Меган Маркл, которые вместе с сыном Арчи переехали из Канады в Калифорнию, решили платить за охрану самостоятельно. 
Принц Гарри и Меган Маркл подверглись новым нападкам в Британии

29 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США не будут тратить деньги налогоплательщиков на обеспечение безопасности герцогов Сассекских. "Они должны платить сами!" - написал политик в Twitter. Свой выпад против Сассексов он сопроводил словами о том, что является большим другом и поклонником королевы Елизаветы II. 

Ответ супругов не заставил себя долго ждать. "Герцог и герцогиня не планируют просить американское правительство выделить ресурсы для обеспечения их безопасности. Организация охраны уже была оплачена из частных источников", - говорится в заявлении принца Гарри и Меган Маркл, которое цитирует bbc.com

Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские успели покинуть Канаду до закрытия канадско-американской границы из-за коронавируса. Супруги намерены поселиться неподалеку от Голливуда, где живут друзья Маркл и ее мама. 

По данным СМИ, охрана Сассексов обходилась Британии примерно в 12,5 миллиона долларов в год. 

Напомним, в январе принц Гарри и Меган Маркл отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они хотят добиться финансовой независимости и жить на две страны - в США и Великобритании. С 31 марта пара лишится титула Их Высочеств. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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