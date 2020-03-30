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Япония из-за коронавируса на грани введения ЧС

09:27
  • понедельник
  • 30 марта 2020

Власти могут блокировать целые города

Япония – на грани введения режима чрезвычайной ситуации. Власти готовы ввести самые жесткие меры – вплоть до блокады целых городов и принудительного запрета гражданам покидать свои дома, заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
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"Мы балансируем на самом краю с точки зрения введения режима чрезвычайной ситуации. Сейчас крайне ответственный период для того, чтобы сдержать стремительное распространение инфекции", - заявил на пресс-конференции Суга.

В то же время, подчеркнул генсек кабмина, к принятию такого решения правительство подходит с предельной осторожностью. Он признал, что провозглашение режима ЧС окажет огромное воздействие на жизнь народа. При выработке дальнейших шагов по борьбе с COVID-19 учитываются мнения экспертов в различных областях.

На сегодняшний день в Японии насчитывается более 2,6 тысяч заболевших COVID-19. В этом числе -  около 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Скончались 66 человек. Власти уже решили полностью запретить въезд иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и большинства стран Европы, передает ТАСС.

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