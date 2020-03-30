Мишустин сообщил об ужесточении наказания за нарушение карантина

Необходимо минимизировать распространение вируса

Ответственность за нарушение карантина ужесточается. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, кабмин одобрил соответствующие поправки в Административный кодекс.

Мишустин отметил, что уже закрыты торговые центры, развлекательные учреждения, кафе и рестораны перешли на работу в режимах "на вынос" и доставки.

"Также ужесточается ответственность за нарушения карантинных мер. Правительство одобрило соответствующие поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях", - сказал он.

Мишустин указал, что главная задача властей в ситуации с инфекцией - работать на опережение, минимизировать распространение коронавируса. Глава правительства напомнил о том, что с понедельника, 30 марта, в России началась нерабочая неделя.

"Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других", - приводит его слова "Интерфакс".

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