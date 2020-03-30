"Долгожданный результат": коронавирус у Игоря Николаева не подтвердился

Он нарисовал рожицу на справке из больницы
У певца и композитора Игоря Николаева, которого на прошлой недели доставили в больницу в Коммунарке, не обнаружили коронавирус.
"Долгожданный результат: COVID-19 "Отрицательно"!" - написал Николаев в Instagram, нарисовав смайлик на справке из больницы №40 в Коммунарке.
Музыкант поблагодарил друзей и коллег за поддержку, а сотрудников клиники - за профессионализм и неравнодушие. Слова благодарности он выразил и в адрес своей семьи. "Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным!" - написал артист.
Ранее СМИ писали, что у народного артиста России диагностировали пневмонию. Ходили слухи, что Николаев мог подхватить коронавирус от певца Льва Лещенко, который тоже находится в больнице в Коммунарке.
На днях Юлия Проскурякова, супруга Николаева, попросила коллег и журналистов не "названивать" музыканту. "Дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать!" - написала она в Instagram.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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